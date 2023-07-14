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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استغاثة لوزير الصحة.. عمدة العليقات: "لدينا 200 حالة مرضية تحتاج للتشخيص"

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

وجه عمدة قرية العليقات بمحافظة قنا، نداء استغاثة لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، عبر برنامج "حقائق وأسرار" تقديم الإعلامي مصطفى بكري.

وقال العمدة، في استغاثته: "لدينا انتشار لحالات مرضية، تتراوح بين 150 و 200 حالة، أعراضها ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتكسير في العظام، ومرارة في الحلق ودوخة، وإرهاق، تستمر من 3 إلى 7 أيام، وبسبب بعد الوحدات الصحية، غالبية المرضى يعلقون محاليل في البيت".

وأردف: "محتاجين فرق من الطب الوقائي لسحب عينات من للمرضى، ليعرفوا أساس المرض، ومشكلته".

وأعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن ثقته في الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مؤكدًا أنه سيولي الأمر اهتمامًا كبيرًا.

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