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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصانع الوادي الجديد تعمل على مدار اليوم لتحقيق أعلى معدلات إنتاج خلال 2023

إحدي مصانع الوادي
إحدي مصانع الوادي الجديد

أكد المهندس سعد خضر مدير إدارة المنطقة الصناعية بمركز الداخلة، أن المصانع المتواجدة داخل المنطقة تعمل على مدار اليوم لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير وخاصة مصانع القطاع الغذائي والتي تمثل جزء كبير من المصانع بهذه المنطقة.

وأضاف خضر لـ"الدستور"، أن مصانع تعبئة وتغليف جميع أنواع التمور تتهيأ وتستعد لبدء الموسم الجديد وذلك بالمرور على ثلاجات الحفظ وصيانتها وصيانة أجهزة الغسيل والتعبئة والتغليف والطباعة حتى تكون جاهزة ومستعدة لاستقبال موسم جميع التمور

وأوضح مدير المنطقة الصناعية بالداخلة أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تولي اهتماما كبيرا بتذليل كافة العقبات التي تعرقل مسيرة الإنتاج والتصنيع بكافة مصانع الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية الحكيمة.


وقال المهندس سعد خضر مدير إدارة المنطقة الصناعية بمركز الداخلة، إن اهتمام المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة بالمنطقة الصناعية يصب فى خزينة الاقتصاد الوطنى والمستثمر معاً، حيث تم البدء في تركيب أكثر من 50 كشافا بأعمدة المنطقة الصناعية بالداخلة بعد ظلام دامس استمر أكثر من ثلاث سنوات متواصلة، ويتم تدعيم مرفق الإسعاف بسيارة مقيمه ومتواجدة خلال اليوم، مع الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع جميع الاتربة والمخلفات بسيارات خاصة.

وأكد خضر على أهمية التوسع في المصانع الصغيرة والتي تقل مساحتها عن ٥٠٠ متر لتكون جاهزة ومتاحة للتصدير بعد قلة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المصري الذي يغزو الأسواق المحلية والعالمية خلال هذه الأيام، مؤكداً أنه فى الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بالصناعات المحلية وكثر الحديث حول آليات النهوض بالمنتج المحلى للاستغناء به عن نظيره المستورد.

مدير إدارة المنطقة الصناعية لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير مصانع القطاع الغذائي إهتمام هيئة التنمية الصناعية محافظ الوادي الجديد تذليل كافة العقبات مسيرة الإنتاج والتصنيع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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