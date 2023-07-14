فيضانات وأعاصير.. توقعات بطقس اكثر قسوة يضرب أنحاء الولايات المتحدة

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريرًا حول تأثر أكثر من ثلث مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، بالحرارة الشديدة حيث تستعد ولاية فيرمونت على سبيل المثال التي لا تزال تتعافى من فيضانات تاريخية لمزيد من العواصف.

وتستعد الولايات المتحدة لطقس أكثر قسوة من الساحل إلى الساحل، ومع موجة حر تضرب كاليفورنيا، وتتوقع الأعاصير في الغرب الأوسط والشرق المزيد من الأمطار مع استمرارها في التعثر من فيضانات تاريخية.

ويستعد سكان فيرمونت الذين ما زالوا يعانون من هجمة طقس خطير في الأيام الأخيرة، لجولة أخرى من العواصف الشديدة في المنطقة تبدأ في وقت مبكر من ليلة الخميس.

ووفقاً للتقرير، فقد دمرت الفيضانات التاريخية في الولاية آلاف المنازل والشركات والطرق وتقطعت السبل ببعض السكان.

وأكدت وزارة الصحة بالولاية حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 63 عاما غرق في منزله، وقد حدثت أكثر من 200 عملية إنقاذ و 100 عملية إجلاء نتيجة للعواصف الشديدة.

ومن المتوقع أن تصل الارتفاعات في المناطق الصحراوية الداخلية إلى 120 درجة فهرنهايت (48.8 درجة مئوية) خلال النهار وتبقى في الثمانينيات (فوق 26.6 درجة مئوية) بين عشية وضحاها ، مما يوفر القليل من الراحة.

وفي أماكن أخرى، استعد المسؤولون لإعادة توظيف المكتبات العامة والمراكز العليا ومجموعات الضغط التابعة لقسم الشرطة كمراكز للتبريد ، خاصة في المناطق الصحراوية.

في وادي الموت، الزوار الذين يجرؤون على المغامرة في أكثر الأماكن سخونة وجفافًا سيشاهدون موازين الحرارة في نهاية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت الحديقة الوطنية في كاليفورنيا تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة مسجلة هناك - 134 فهرنهايت (56.6 درجة مئوية) في عام 1913 ، وفقًا لـ خدمة المتنزهات القومية.

وفي فيرمونت، مع انحسار مياه الفيضانات ، توقفت السدود يوم الخميس وأعيد فتح المزيد من الطرق. لكن من المتوقع أن تنتقل العواصف الرعدية القوية إلى أجزاء من الولاية بحلول ليلة الخميس ، مما قد يتسبب في تساقط البرد والمزيد من الفيضانات المفاجئة وحتى الإعصار.

كان مسؤولو النقل ينقلون المعدات إلى المناطق التي كانت تعتبر أكثر عرضة للفيضانات استعدادًا للعواصف حيث استمروا في تقييم الأضرار ، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية. تم تعليق شركة امتراك وغيرها من خدمات السكك الحديدية.

قال سيث كوتيكوف ، خبير الأرصاد الجوية بالخدمة الوطنية للأرصاد: "الفترة التي نشعر بقلق أكبر بشأنها هي يوم الأحد ، لأن ذلك قد يكون أكثر انتشارًا وأثقل ، ولكن ليس تقريبًا بمقياس ما رأيناه في وقت سابق من الأسبوع".

وقد تضررت ولايات أخرى في الشمال الشرقي من العواصف ، بما في ذلك ولاية كونيتيكت ، حيث حذر المسؤولون أصحاب القوارب وغيرهم من الحطام الخطير في نهر كونيتيكت ونيوهامبشاير ، حيث شهدت بعض الطرق والبلدات والمخيمات فيضانات.

قال روبرت بوكستون ، مدير الأمن الداخلي للولاية وإدارتها: "إننا نشجع بشدة السكان والزوار ، لا سيما المعسكرون الذين يقيمون في المواقع على طول الأنهار والجداول ، والمخيمات في الأجزاء المنخفضة ، لمعرفة ما يجب فعله إذا كانت هناك حاجة إلى الإخلاء".