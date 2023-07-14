سياسي سوداني: "قمة دول الجوار" نجحت في إنقاذ الموقف ومخاطبة القضية السودانية

كشف الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أبرز ما تضمنه البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضفتها مصر بالأمس، مؤكدا أنها تُعد خطوة كبيرة من قبل دول الإقليم تجاه الأزمة السودانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن دول الإقليم تتأثر بشكل مباشر بالحرب في السودان ما يؤثر على استقرارها واقتصادها والتفاصيل الاجتماعية بداخلها بخلاف العبء الناتج عن مشكلة اللاجئين.

وأوضح أن القمة شهدت تباينًا في كثير من المواقف والاختلافات في دول الجوار كالموقف بين مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن القمة نجحت في تجميع رؤساء هذه الدول وإنقاذ الموقف ومخاطبة القضية السودانية وهذه خطوة أولى لكن يبقى التحدي هو تحويل ما ورد في البيان الختامي إلى أفعال".

وأكد الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أن الآلية الوزارية التي تم تكوينها قد تكون خطوة جيدة وعملية إذ تم اجتماعها بشكل عاجل والعمل على الأولويات التي خاطبها البيان الختامي وعلى رأسها التحديات الإنسانية التي أخفق فيها المجتمع الدولي.