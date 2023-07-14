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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالإسكندرية.. غدًا

ارشيفية
ارشيفية

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية؛ لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أي أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزي الثروة الحيوانية.

وفي ضوء توجيهات المحافظ، تبدأ مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صباح الجارح، غدًا السبت، الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهرين في جميع الوحدات البيطرية البالغ عددها 22 وحدة، ومن خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية والتى تستهدف تحصين نحو 145 ألف رأس ماشية وأغنام.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

محافظ الإسكندرية الندوات الإرشادية الحملة القومية تحصين الماشية 145 ألف رأس ماشية وأغنام

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