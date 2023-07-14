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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الاتحادى الديمقراطى": مخرجات قمة دول الجوار توافقت مع تطلعات كل السودانيين

قمة جوار السودان
قمة جوار السودان

تحدث معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي عن البيان الختامي لقمة جوار السودان، مؤكدًا أن توقيت قمة دول الجوار مناسب جدًا في ظل الظروف التي يمر بها السودان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحضور الرفيع وقادة العلماء، يعد انتصارًا دبلوماسيًا كبير لمصر، التي تتمتع بثقل دبلوماسي، قائلًا كل العالم يعرف مدى العلاقة الطيبة بين مصر والسودان".

وتابع: "العلاقات بين مصر والسودان علاقات ليست على المستوى العادي، فهي تاريخية وممتدة، على مستوى جميع المجالات، فأعتقد أن مصر هي المكان الطبيعي لعقد قمة تخص أمر السودان".

وأكد معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، أن البيان الختامي لقمة جوار السودان، تعبير عن التطلعات وروح التفاؤل التي كانت لدى كل السودانيين، والأشقاء الأفارقة والعرب.

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