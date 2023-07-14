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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"اجتماع لندن" يقرب هارى كين من بايرن ميونيخ

هاري كين
هاري كين

أكدت تقارير صحفية أن مسئولي بايرن ميونخ الألماني اجتمعوا مع نظرائهم في توتنهام الإنجليزي، للتفاوض بخصوص المهاجم المخضرم هاري كين.

وقدم بايرن ميونخ عرضين لـ توتنهام من أجل التعاقد مع كين، لكن النادي اللندني رفضهما لعدم رغبته في التفريط بمهاجمه، رغم دخوله العام الأخير في عقده مع الفريق.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن بايرن ميونخ يكثف جهوده في ملف كين، حيث التقى القادة البافاريون برئاسة يان كريستيان دريزين الرئيس التنفيذي للنادي، نظرائهم في النادي اللندني برئاسة دانيال ليفي رئيس توتنهام، في العاصمة البريطانية لندن، لبحث إمكانية ضم كين.

وأوضحت الصحيفة أنه لم تحدث أمور جديدة في ملف كين، لكن الأمور تسير في الطريق الصحيحة، حيث كان لازمًا أن يظهر بايرن ميونخ احترامهم لـ ليفي وتوتنهام، بعدما تواصلوا مع اللاعب دون علم ناديه اللندني.

ويتوقع توتنهام الحصول على مبلغ 100 مليون يورو جراء بيع كين، فيما كان آخر عروض بايرن ميونخ، تقديم مبلغ 80 مليون يورو + إضافات، للتعاقد مع اللاعب.

بايرن ميونخ توتنهام هاري كين كين بايرن

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