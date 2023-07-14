محافظة الجيزة تواصل تطوير كوبرى 15 مايو.. ومواطنون: يقضى على الاختناقات المرورية

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسعة كوبري 15 مايو بحي العجوزة، في إطار الدولة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين، في ظل الأعمال الموسعة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بشكل عام.

وقال مصطفى محمد، أحد سكان حي العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال مشروع تطوير وتوسعة كوبري 15 مايو مستمرة منذ عدد من الأشهر الماضية ومن قبل أن ينتهى المشروع وقد ظهرت نتائجه الإيجابية في حركة المرور والمواصلات، لافتا إلى أن كوبري 15 مايو من ضمن أقدم الكباري الموجودة في مصر، لذلك كان بحاجة لأعمال تطوير وتوسعة، والتي شملت إزالة جزء من جسم الكوبري لاستكمال أعمال التوسعة.

- طفرة كبيرة تشهدها محافظة الجيزة في تطوير الطرق والكباري

فيما قال سامح عبدالعزيز، أحد سكان حي العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على مدار الأشهر الماضية وهناك طفرة كبيرة تشهدها محافظة الجيزة بالكامل في تطوير الطرق والكباري خاصة في الأماكن التي تشهد كثافات عالية من السكان والمرور، مشيرا إلى أن أعمال تطوير وتوسعة كوبري 15 مايو جاءت نتيجة لعدم قدرته على استيعاب الأحمال الجديدة مما كان يتطلب أعمال تجديد وتطوير، والتي من ضمنها عمل 5 حارات في كل اتجاه من الكوبري بدلا من حارتين، وهو الذي سوف يؤثر تأثير واضحا في حركة المرور واختفاء الاختناقات المرورية التي تشهدها الطرق يوميًا.

من جهته، أوضح أحمد محمد، أحد سكان حي العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، أنه ضمن أعمال تطوير كوبري 15 مايو، تم استحداث مطالع ومنازل جديدة لتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل الحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، مشيدا بأعمال التطوير والتجديد التي تشهدها مختلف الطرق والكباري بمحافظة الجيزة، والتي أحدثت طفرة كبيرة في المحافظة.

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