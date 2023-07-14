ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. جوائز حصدها الأديب محمد البساطي خلال مسيرته

محمد البساطي
محمد البساطي

يصادف اليوم الجمعة 14 يوليو ذكرى رحيل الأديب والروائي المصري محمد البساطي، الذي تميل أعمالة للبساطة وأهل الريف.

ولد الروائي المصري محمد البساطي، في 1 نوفمبر عام 1937، بالجمالية بمحافظة الدقهلية، واكتسب مهاراته الخيالية من نشأته، حيث أنه عاشق لأجواء الريف، ليقدم لنا العديد من الأعمال الأدبية البسيطة التي لمست الكثير منا.

استلهم البساطي وقائع رواياته وأبرزها «صخب البحيرة» التي كان يعيش بجوارها، وبعد حصوله على الثانوية انتقل إلى محافظة القاهرة والتحق بالجامعة وحصل على بكالوريس التجارة في عام 1960، ليختار الأدب طريقه للتعبير عما بداخله.

أعمال الأديب والروائي المصري محمد البساطي

قدم الروائي محمد البساطي حوالي 20 عملاً ما بين الرويات والمجموعات القصصية ومن ضمن اعماله البارزة:"«التاجر والنقاش» - «المقهى الزجاجي» - «الأيام الصعبة» - «بيوت وراء الأشجار» - «صخب البحيرة» - «أصوات الليل» - «ويأتي القطار» - «ليال أخرى» - «الخالدية» - «الكبار والصغار» - «حديث من الطابق الثالث» - «أحلام رجال قصار العمر» - «هذا ما كان» - «منحنى النهر» - «ضوء ضعيف لا يكشف شيئاً» - «ساعة مغرب»".

جوائز حصدها الأديب محمد البساطي خلال مسيرته

حصل البساطي على جائزة أحسن رواية لعام 1994م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن روايته الموسومة صخب البحيرة.

وحصد جائزة «سلطان العويس» في الرواية والقصة لعام 2001م مناصفة مع السوري زكريا تامر.

وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012.

رحيل الأديب محمد البساطي عن عالمنا

رحل الأديب محمد البساطي عن عالمنا في مثل هذا اليوم  14 يوليو عام 2012 متأثراً بسرطان الكبد، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب قبيل وفاته بأيام قليلة.

محمد البساطي الأديب محمد البساطي البساطي الروائي محمد البساطي رحيل الأديب محمد البساطي

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيا يطعن والدته بسكين حتى الموت في كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

"تعليم مطروح": 260 درجة فى "الإعدادية" للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى