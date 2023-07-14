في ذكرى رحيله.. جوائز حصدها الأديب محمد البساطي خلال مسيرته

يصادف اليوم الجمعة 14 يوليو ذكرى رحيل الأديب والروائي المصري محمد البساطي، الذي تميل أعمالة للبساطة وأهل الريف.

ولد الروائي المصري محمد البساطي، في 1 نوفمبر عام 1937، بالجمالية بمحافظة الدقهلية، واكتسب مهاراته الخيالية من نشأته، حيث أنه عاشق لأجواء الريف، ليقدم لنا العديد من الأعمال الأدبية البسيطة التي لمست الكثير منا.

استلهم البساطي وقائع رواياته وأبرزها «صخب البحيرة» التي كان يعيش بجوارها، وبعد حصوله على الثانوية انتقل إلى محافظة القاهرة والتحق بالجامعة وحصل على بكالوريس التجارة في عام 1960، ليختار الأدب طريقه للتعبير عما بداخله.

أعمال الأديب والروائي المصري محمد البساطي

قدم الروائي محمد البساطي حوالي 20 عملاً ما بين الرويات والمجموعات القصصية ومن ضمن اعماله البارزة:"«التاجر والنقاش» - «المقهى الزجاجي» - «الأيام الصعبة» - «بيوت وراء الأشجار» - «صخب البحيرة» - «أصوات الليل» - «ويأتي القطار» - «ليال أخرى» - «الخالدية» - «الكبار والصغار» - «حديث من الطابق الثالث» - «أحلام رجال قصار العمر» - «هذا ما كان» - «منحنى النهر» - «ضوء ضعيف لا يكشف شيئاً» - «ساعة مغرب»".

جوائز حصدها الأديب محمد البساطي خلال مسيرته

حصل البساطي على جائزة أحسن رواية لعام 1994م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن روايته الموسومة صخب البحيرة.

وحصد جائزة «سلطان العويس» في الرواية والقصة لعام 2001م مناصفة مع السوري زكريا تامر.

وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012.

رحيل الأديب محمد البساطي عن عالمنا

رحل الأديب محمد البساطي عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 يوليو عام 2012 متأثراً بسرطان الكبد، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب قبيل وفاته بأيام قليلة.