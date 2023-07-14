الأنبا إغناطيوس يترأس قداس عيد القس أبانو فى قرية سنباط

ترأس الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط، جاء ذلك في أول أيام الاحتفال بعيد استشهاد القس أبانو والقديسين العظيمين أبيروه وآثوم.

وخلال القداس الإلهى قام نيافته بتدشين أواني مذبح، وتطييب رفات القديسين القس أبانو والشهيدين أبيروه وآثوم.

- لقاء أعضاء المجلس الإكليريكى

وعلى صعيد آخر، التقى الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بأعضاء المجلس الإكليريكي؛ لبحث ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالمجلس.