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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رامى ربيعة: الأهلى حقق العلامة الكاملة هذا الموسم

رامي ربيعة
رامي ربيعة

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الفريق الأحمر حقق العلامة الكاملة هذا ‏الموسم بعد التتويج مؤخرًا بقلب الدوري الممتاز، وكلل اللاعبون جهودهم على مدار موسم ‏كامل.‏

وأضاف ربيعة: «هذا الموسم شهد العديد من التحديات، سواء على المستويين المحلي أو ‏الإفريقي، ولاعبو الفريق كانوا على قدر التحدي ونجحوا في تحقيق العلامة الكاملة من خلال ‏الفوز بجميع البطولات التي شارك بها الفريق».‏

واسترسل مدافع الفريق: «كان أمامنا هدف قبل مباراة اليوم وهو تحقيق الفوز على الزمالك، ‏قبل نهاية موسم شاق بكل تأكيد».‏

وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي والزمالك تربطهم علاقة صداقة وأن هناك حديثًا مستمرًّا بينهم.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا كلمة السر في التتويج ‏بالبطولات، وأن جماهير الفريقين الأهلي والزمالك كانوا مثالًا رائعًا اليوم من خلال التشجيع ‏المثالي دون الخروج عن النص.‏

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته في مسابقة ‏الدوري والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة اليوم.‏

وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث ثم سجل ‏محمد شريف الهدف الرابع‏.

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