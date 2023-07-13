بـ7 أهداف.. محمد شريف يُحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ المواجهات مع الزمالك

سجل محمد شريف، نجم هجوم النادي الأهلي، اليوم الخميس، رقمًا تاريخيًا بعد الهدف الذي سجله في شباك الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 31 المؤجلة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري.

وأحرز شريف هدفا في شباك الزمالك في الدقيقة 94 قبل نهاية المباراة.

وتصدر محمد شريف ترتيب هدافي الأهلي في الدوري ضد الزمالك بتسجيله 7 أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكة والسيد عطية "توتو".

ويتصدر حسام حسن ترتيب هدافي مباريات القمة في الدوري برصيد 9 أهداف بواقع 5 أهداف مع الأهلي و4 أهداف مع الزمالك.