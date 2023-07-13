85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

مرت 85 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 31 المؤجلة من الدوري الممتاز، وصارت النتيجة تقدم الفريق الأحمر بنتيجة 3-1.

أحداث الشوط الأول

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية من محمد الشناوي أخرجها حسام عبدالمجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة، ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

الأهلي استمر في الضغط وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد تصويبة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

الظهور الهجومي الأول للزمالك في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من ديانج الذي فشل في الاحتفاظ بالكرة؛ ليخطف الجزيري الكرة ويسددها بعيدة عن المرمى.

أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح إلى سيد عبدالله الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة إلى حارس مرمى الأهلي.

الأهلي أضاع فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تمريرة من حسين الشحات إلى كهربا الذي وضع الكرة ضعيفة فوق محمد صبحي؛ ليتمكن حاتم سكر من إخراجها قبل أن تسكن الشباك.

انطلاقة رائعة من بيرسي تاو الذي راوغ حاتم سكر ثم محمد عبدالغني، ليسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع وتنتهي الخطورة.

حسين الشحات تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 36 بعد انطلاقة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت محمد صبحي وسكنت الشباك.

وسجل علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 46.

أحداث الشوط الثاني

أجرى أوسوريو مع بداية الشوط الثاني 4 تغييرات بنزول عمر جابر وروقا ومحمد طارق وعمرو السيسي بدلا من سيد نيمار وحسام عبدالمجيد وشيكابالا وحاتم سكر.

الزمالك بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل في الوقت الذي تراجع فيه لاعبو الأهلي.

وشهدت الدقيقة 52 خطأ من محمد عبدالمنعم ليقطعها عمر جابر ليمرر كرة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى إبراهيم نداي لكن خروج رائع من حارس المرمى.

وفي الدقيقة 54 خطأ فادح من الشناوي ودفاع الأهلي لتصل الكرة إلى زيزو الذي وضع الكرة بعيدا عن المرمى.

كرة طولية لصالح الزمالك تمر من ياسر إبراهيم لتصل إلى الجزيري الذي مرر كرة من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام زيزو المنطلق من الخلف.

كرة طولية لصالح الزمالك تمر من محمد عبدالمنعم لتصل إلى الجزيري الذي مرر كرة من يسار منطقة الجزاء؛ لكنها مرت من أمام زيزو المنطلق من الخلف.

ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد دفعة من ديانج على زيزو داخل منطقة الجزاء؛ ليعزد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ويحتسب فرصة العودة للزمالك.

ووضع زيزو الكرة بنجاح على يمين الحارس محمد الشناوي.

الأهلي أجرى تغييرين بنزول أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف بدلا من محمد فخري وكهربا.

