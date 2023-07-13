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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيزو يسجل هدف الزمالك الأول فى مرمى الأهلى من ركلة جزاء

زيزو
زيزو

سجل أحمد مصطفى زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى الأهلي بالمباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد دفع أليو ديانج لأحمد زيزو داخل منطقة الجزاء، وعاد الحكم محمود البنا لتقنية الفيديو التي أكدت وجود ركلة جزاء.

وسدد زيزو ركلة الجزاء على يمين الشناوي وسكنت الشباك.
وسجل حسين الشحات الهدف الأول  للأهلي في مرمى الزمالك.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية أخرجها حسام عبدالمجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة، ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

وجاء هدف حسين الشحات الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس محمد صبحي.

وسجل علي معلول الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس محمد صبحي، بعدما ارتطمت بيده وسكنت الشباك.

أحمد مصطفى زيزو الزمالك الاهلى لدوري الممتاز مباراة الأهلى والزمالك

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