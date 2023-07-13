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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفيرة البحرين بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين على المستوى الثقافي.

تناول اللقاء، مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية، ونظيرتها البحرينية، بالمجالات الثقافية المتعددة.، حيث تم الاتفاق على أهمية تكثيف تبادل الأنشطة الفنية والثقافية، وكذلك الاستعانة بالخبرات المشتركة، والمشاركة  بالمهرجانات والملتقيات والفعاليات الثقافية المتعددة التي تُقام في البلدين.

حيث رحبت وزيرة الثقافة، بالسفيرة البحرينية، مؤكدة على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والبحريني على كافة الأصعدة، متمنية للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة.

من جانبها، أعربت سفيرة البحرين بالقاهرة، عن سعادتها بلقاء وزيرة ثقافة مصر، معربة عن تطلعاتها لزيادة التعاون، والتبادل الثقافي، بين مصر والبحرين، خلال الفترة المُقلبة، مشيرة إلى قوة العلاقات الوثيقة، والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

الدكتورة نيفين الكيلاني السفيرة فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين وزارة الثقافة المصرية وزيرة الثقافة

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