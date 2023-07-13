قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أنواع العقوق لتجنبها (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقوق في اللغة له معاني منها القطع والشق، مشيرًا إلى أن فلان عاق يعني أنه قطع الصلة التي أمر الله بوصلها أو شق العصا وخرج عن طوع والديه.

وتابع أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس: "تلاقى الابن يؤذي والديه بالكلام، ومش واخد باله إن مجرد إدخال الحزن على والديه نوع من العقوق، فالعقوق درجات، تبدأ من الحزن إلى أشد أنواع العقوق وهي ضرب الوالدين، وفي الوقت الراهن نجد مظاهر للعقوق لم تكن موجودة قبل الآن، دلوقتي الناس تستهين بمسألة صلة الرحم، والعقوق، من علو الصوت إلى الاستخفاف بهما، والضرب وغيرها".

واستكمل: "نسيوا أوامر الله سبحانه وتعالى التى تفرض أن عبادة الله تصل ببر الوالدين وهذا فى قوله سبحانه وتعالى (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.