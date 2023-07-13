ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أنواع العقوق لتجنبها (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقوق في اللغة له معاني منها القطع والشق، مشيرًا إلى أن فلان عاق يعني أنه قطع الصلة التي أمر الله بوصلها أو شق العصا وخرج عن طوع والديه.

وتابع أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس: "تلاقى الابن يؤذي والديه بالكلام، ومش واخد باله إن مجرد إدخال الحزن على والديه نوع من العقوق، فالعقوق درجات، تبدأ من الحزن إلى أشد أنواع العقوق وهي ضرب الوالدين، وفي الوقت الراهن نجد مظاهر للعقوق لم تكن موجودة قبل الآن، دلوقتي الناس تستهين بمسألة صلة الرحم، والعقوق، من علو الصوت إلى الاستخفاف بهما، والضرب وغيرها".

واستكمل: "نسيوا أوامر الله سبحانه وتعالى التى تفرض أن عبادة الله تصل ببر الوالدين وهذا فى قوله سبحانه وتعالى (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس العقوق صلة الرحم

الأكثر قراءة

قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

الداخلية تُحبط مجزرة وتضبط 7 متهمين مدججين بالأسلحة الآلية فى قنا

85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

تبدأ بعد غدٍ السبت.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى