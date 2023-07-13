المفوضية الأوروبية: على روسيا تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، عن أنه يجب على روسيا تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، وذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن عدم تمديد اتفاق الحبوب سيتسبب في أزمة غذاء عالمية.

وكان للحرب الروسية الأوكرانية كثير من النتائج السلبية على مستوى العالم بأكمله، ومن بين تلك السلبيات تعطيل استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وهذا التعطيل أثر على كثير من الدول في العالم، نظراً لأن البلدين سلة غذاء العالم.