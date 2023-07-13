ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 2548 فرص عمل فى 74 شركة لشباب القليوبية

حسن شحاتة
حسن شحاتة

دعت وزارة العمل شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل الدخول على اللينك المرفق في هذا البيان لتسجيل بياناته، والمشاركة في ملتقى التوظيف الذي سوف تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 الجاري، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبدالحمدي الهجان محافظ القليوبية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

وأشارت مدير المديرية إلى الملتقى أن يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات، منوهةً إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse

IMG-20230713-WA0033
IMG-20230713-WA0033
IMG-20230713-WA0034
IMG-20230713-WA0034
وزارة العمل شباب محافظة القليوبية فرصة عمل

الأكثر قراءة

أصيبت بنزيف حاد.. نقل عروس إلى المستشفى ليلة زفافها بالدقهلية

إقبال جماهيرى كبير فى انطلاقة مهرجان العلمين الجديدة (صور)

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

خلال مداهمة.. محاولة هروب فاشلة تنتهى بغرق مسجل خطر بالدقهلية

لمدة يومين.. غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور

حريق فى أرضية استاد القاهرة قبل القمة 126.. هل احترقت تقنية "الفار"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى