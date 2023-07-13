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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحدث عسكرى أوكرانى: تسلمنا الذخائر العنقودية من أمريكا

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

قال متحدث عسكري أوكراني، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تلقت ذخائر عنقودية بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل مثل هذه الذخائر إلى القوات الأوكرانية.

وأكد فاليري شيرشين، المتحدث باسم القيادة العسكرية في تافريا في جنوب أوكرانيا، وفق شبكة سي إن إن نقلًا عن قائد قوات تافريا، قوله إن أوكرانيا تلقت للتو ذخائر عنقودية لكنها لم تستخدمها بعد.

وأضاف المتحدث العسكري، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تلقت ذخائر عنقودية بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل مثل هذه الذخائر إلى القوات الأوكرانية.

وأكد فاليري شيرشين، المتحدث باسم القيادة العسكرية في تافريا في جنوب أوكرانيا، تقريرًا لشبكة سي إن إن نقلًا عن قائد قوات تافريا قوله إن أوكرانيا تلقت للتو ذخائر عنقودية لكنها لم تستخدمها بعد.

وقال شيرشين للتليفزيون الأوكراني إن الذخائر العنقودية "في أيدي قوات دفاعنا" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأعلنت الولايات المتحدة في 7 يوليو أنها سترسل ذخائر عنقودية في كييف كجزء من حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية التي غزت أوكرانيا منذ ما يقرب من 17 شهرًا على وقف هجوم أوكراني مضاد.

الذخائر العنقودية محظورة من قبل أكثر من 100 دولة. عادة ما يطلقون أعدادًا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة. تلك التي لا تنفجر تشكل خطرًا لعقود.

وقالت أوكرانيا إنها ستستخدم القنابل العنقودية فقط "لإنهاء احتلال" أراضيها، وأنها لن تستخدمها في المناطق الحضرية. وكرر الرئيس فولوديمير زيلينسكي التأكيد على تأكيدات أوكرانيا خلال قمة الناتو يوم الأربعاء.

لم توقع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاج وتخزين واستخدام ونقل الأسلحة.

وقد عارضت إسبانيا وكندا قرار إرسال الذخائر إلى أوكرانيا، بينما قالت بريطانيا إنه جزء من اتفاقية لا تشجع على استخدام الأسلحة. كما أثار بعض المشرعين الديمقراطيين مخاوفهم. نددت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالقرار.

الذخائر أوكرانيا تلقيت القوات الأوكرانية الولايات المتحدة

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