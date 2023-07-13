تقارير دولية: الدولار يتراجع عالميًا.. وارتفاع اليورو والنفط

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر الدولار بنسبة (-0.62%) للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، على الرغم من تحقيق العملة مكاسب في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي اعتبرته الأسواق يميل نحو تشديد السياسة النقدية، حيث جاء بعد أن أظهرت البيانات تراجع النمو بأعداد الوظائف الأمريكية خلال شهر يونيو، ما أثار بعض القلق بشأن سوق العمل في حالة استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وارتفع مؤشر اليورو بنسبة 0.53% خلال تداولات هذا الأسبوع، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يتوقع المستثمرون أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي لفترة أطول. وحقق الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 1.07% على خلفية ضعف الدولار ومع قيام الأسواق بتسعير رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي لتصل إلى 6.3% مقارنة بـ6.1% في الأسبوع الماضي.

كما صعد الين الياباني بنسبة 1.48%، ليسجل بذلك أفضل العملات أداءً بعد تحذيرات بنك اليابان بالتدخل في سوق العملات وهبوط معنويات المخاطرة اللذين بدورهما دعما عملة الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.77% خلال هذا الأسبوع، على خلفية إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا عن تمديد خفض إنتاج النفط إلى جانب ضعف الدولار.