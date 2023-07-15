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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيده.. تعرف على أشهر كنائس الأنبا بيشوي في مصر

الانبا بيشوي
الانبا بيشوي

تحتفل الكنيسة اليوم السبت بذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي، أحد أقطاب الحياة الرهبانية في مصر.

وهناك العديد من الكنائس التي تحمل اسم الأنبا بيشوي وأشهرها:

كنيسة الأنبا بيشوي الأثرية، بدير البرشا، بملوي، بالمنيا

كنيسة الأنبا بيشوي والأنبا شنودة رئيس المتوحدين القبلية، بدير البرشا، بملوي، بالمنيا

كنيسة الأنبا بيشوي القديس، بالحلفا، بطما، بسوهاج

كنيسة الأنبا بيشوي القديس، ببورسعيد

كنيسة الأنبا بيشوي، بالإسماعيلية

كنيسة الأنبا بيشوي، بالزعر، بدلجا، بدير مواس، بالمنيا

كنيسة الأنبا بيشوي، بعزبة بشرى، بسمالوط، بالمنيا

كنيسة القديس الأنبا بيشوي، بطرة، بالقاهرة

مذبح القديس الأنبا بيشوي، بمنشأة الوكيل، بأبو حمص، بالبحيرة

كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا بيشوي، بطنطا، بالغربية

كنيسة البابا أثناسيوس والأنبا بيشوي، بالخصوص، بالقليوبية

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي، باللبان، بالإسكندرية

كنيسة الملاك والأنبا بيشوي، بطهطا، بسوهاج

كنيسة مارجرجس القديس والأنبا بيشوي، بالمرج، بالقاهرة

كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالمنية (بمنية شبين)، بشبين القناطر، بالقليوبية

كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بشارع الجيش، بالعتبة، بوسط القاهرة

كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا بيشوي، بالبكري، بمسطرد، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا بيشوي، بأبو السعود، بمركز الفيوم، بالفيوم

كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالنرجس، بالتجمع الخامس، بالقاهرة

الانبا بيشوي أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي أسقفها الجديد الأنبا بيشوي الأحتفال بعيد الأنبا بيشوي

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