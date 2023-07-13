تقارير دولية: ارتفاع عوائد السندات بدافع من تقييم مسار الاحتياطي الفيدرالي

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع عوائد السندات في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم وذلك على مستوى العالم، حيث قامت الأسواق بتقييم مسار الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء، ميل البنك تجاه استئناف تشديد السياسة النقدية، فضلًا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والتي اتجهت نحو رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى.

كما أدى صدور تقرير الوظائف الأمريكية، والذي جاء قويًا إلى حد ما، وبيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، إلى زيادة المخاوف حيال قيام الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، وهو ما ساهم بدوره في تكبد الأسهم و السندات للمزيد من الخسائر. وعلى صعيد العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ، حيث استمر في التداول عند مستوى 103 نقطة، على خلفية الخسائر التي تكبدها خلال نهاية الأسبوع، مع تراجع بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية خلال شهر يونيو، مما أثار الشكوك حول قيام الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تشديد السياسة النقدية.

ومن الجدير بالذكر أن عوائد السندات على مستوى العالم شهدت ارتفاعًا بقياس أسبوعي على خلفية تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية، حيث أكدوا على أن دورة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها البنك "لا يزال أمامها طريق طويل".