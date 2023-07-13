الأهلي والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا في الدوري هذا الموسم

ستكون مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم هى الحادية عشرة التي يديرها الحكم الدولي محمود البنا للفريقين في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان قد أدار 10 مباريات للفريقين لم يتذوقا خلالها طعم الهزيمة كما سبق له إدارة مباراة القمة يوم 18 أبريل 2021.

محمود البنا أدار 6 مباريات للأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة واحتسب له ركلتي جزاء مقابل ثلاث ركلات احتسبها ضده.

أول مباراة أدارها محمود البنا للأهلي أمام الاتحاد السكندري وكانت مؤجلة من الأسبوع الرابع وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق في الدقائق 12 و32 و90 وخلال المباراة احتسب محمود البنا ركلتي جزاء للاتحاد أهدرهما محمود علاء وأحمد عادل ميسي في الدقيقتين 45 و48.

ثاني المباريات التي أدارها محمود البنا للأهلي كانت أمام انبي في الأسبوع الثاني عشر وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في الدقيقتين 59 و77.

المباراة الثالثة التي أدارها محمود البنا كانت أمام أسوان في الأسبوع التاسع عشر وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة في الدقائق 34 و41 و45 واحتسب البنا ركلة جزاء لأسوان أهدرها أحمد خالد في الدقيقة 42.

تكرر فوز الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة الرابعة التي أدارها له محمود البنا وكانت أمام غزل المحلة في الأسبوع الثالث والعشرين وسجل الأهداف مصطفى العش مدافع المحلة في مرماه وعلي معلول من ركلة جزاء محمد شريف في الدقائق 42 و58 و90 .

المباراة الخامسة التي أدارها البنا للأهلي كانت مؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين أمام طلائع الجيش وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من ركلة جزاء في الدقيقتين 41 و90.

أخر مباراة أدارها محمود البنا للأهلي كانت الوحيدة التي لم يفز بها وتعادل مع فيوتشر بدون هداف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين.

في المقابل أدار محمود البنا 4 مباريات للزمالك حقق خلالها انتصارين وتعادل مرتين واحتسب له ثلاث ركلات جزاء مقابل ركلة واحدة احتسبها ضده.

أول مباراة أدارها البنا للزمالك كانت أمام انبي في الأسبوع الرابع وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 45 وتعادل انبي عن طريق أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 84.

المباراة الثانية التي أدارها محمود البنا للزمالك كان أمام الإسماعيلي في الأسبوع العاشر وفاز الزمالك 3-1 وتقدم الإسماعيلي بهدف سجله أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك في مرماه في الدقيقة الثالثة ورد الزمالك بثلاثة أهداف سجلها يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وعمرو السيسي في الدقائق 8 و32 و45.

ثالث المباريات التي أدارها محمود البنا للزمالك كانت أمام فيوتشر في الأسبوع السادس عشر وفاز الزمالك 2-1 وسجل التونسي سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 14 و34 وسجل مروان محسن هدف فيوتشر في الدقيقة 24.

أخر مباراة أدارها البنا للزمالك كانت أمام الداخلية في الأسبوع التاسع والعشرين وانتهت بالتعادل 1-1 وتقدم سيف الجزيري للزمالك في الدقيقة 21 وتعادل سمير فكري للداخلية من ركلة جزاء في الدقيقة 84 وشهدت المباراة إهدار أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 76 .