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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: إنشاء آلية وزارية للأزمة السودانية.. اجتماعها الأول فى تشاد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحل السياسي لأزمة السودان، لوقف الصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية حوار شاملة تلبي طموحات وأهداف الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.

وقال خلال كلمته بقمة دول جوار السودان: "اتفقنا على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية، على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد وذلك لاتخاذ ما يلي: 

  • وضع خطة زمنية وحلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل لحل شامل في السودان.
  • تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار.
  • وضع الضمانات الكافية التي تحد من الآثار السلبية على دول الجوار.
  • بحث إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
  • تعرض الآلية نتيجة نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.
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