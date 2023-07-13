السيسى: إنشاء آلية وزارية للأزمة السودانية.. اجتماعها الأول فى تشاد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحل السياسي لأزمة السودان، لوقف الصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية حوار شاملة تلبي طموحات وأهداف الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.

وقال خلال كلمته بقمة دول جوار السودان: "اتفقنا على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية، على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد وذلك لاتخاذ ما يلي: