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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل دربي الكبار.. أرقام الأهلي والزمالك في اللقاءات المباشرة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

دقائق قليلة تفصلنا عن دربي الكبار المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وينتظر جماهير القطبين مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد أنّ تُوّج الأول بطلاً للدوري رسميًا للمرة رقم 43 في تاريخه عقب خسارة بيراميدز مساء الإثنين الماضي أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي السطور التالية، يستعرض «الدستور» أرقام الأهلي والزمالك في اللقاءات المباشرة، قبل دربي الكبار بساعات.

كـانت أول مباراة فى الـتـاريـخ جـمعت بين قطـبي الكرة المـصريـة الأهلـي والزمالـك، فى 9 فبراير 1917، انتهت بفوز الأهلي بـهدف دون رد.

بينـما كـانت أول مباراة رسـميـة جـمعت بيـن الفريقـين في الدوري المصري يوم 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الدوري المصري

  • لعب الأهلى والزمالك فى الدوري المصري 125 مباراة.
  • حقق الأهلي  48 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك في الدوري.
  • انتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

كأس مصر

  • لعب الأهلى والزمالك فى كأس مصر 32 مباراة.
  • حقق المارد الأحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الأبيض.
  • انتهت 5 لقاءات بالتعادل.

السوبر المصري

  • التقى قطبي الكرة المصرية فى السوبر المصري فى 8 مباريات.
  • حقق الأهلى 6 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

كأس السلطان حسين

  • لعب الأهلي والزمالك فى كأس السلطان حسين 6 مباريات.
  • حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك.
  • انتهت مباراتان بالتعادل.

دوري القاهرة

  • وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة.
  • حقق الأهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك.
  • انتهت 12 لقاء بين الفريقين بالتعادل.

دوري أبطال الأفريقا

  • لعب الكبيران فى دوري الأبطال فى 9 لقاءات.
  • فاز الأهلي في 6 منها وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.
  • وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الأهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الأهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح إجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الأحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.

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