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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بيجول يفتتح المبنى الجديد لتجميع عسل النحل في دير المحرق (صور)

الانبا بيجول
الانبا بيجول

أعلن دير السيدة العذراء مريم للرهبان الأقباط الأرثوذكس في أسيوط والمعروف باسم دير المُحرق، اليوم الخميس، افتتاح المبنى الجديد لتجميع عسل النحل.

وقال الدير في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر.

بمشاركة مجموعة من الآباء الرهبان بالدير المبنى الجديد لتجميع عسل النحل التابع لمناحل دير المُحرق العامر تحت إشراف الراهب القس جورجيوس المُحرقي.

وفي سياق متصل، وبرعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر وإشراف الراهب القس أرساني المُحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية، تم فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية بدير المُحرق العامر لعام 2023، وبدء التقديم بدءً من أول يوليو وينتهي 31 أغسطس 2023.

ونظمت إيبارشية المعادي الكرنڤال الثامن عشر لأطفال الإيبارشية، على مدار أربعة أيام، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية. 

جاء الكرنڤال بعنوان "هحكي مع يسوع"، وشارك فيه 1400 طفل وطفلة بالإضافة إلى ما يقرب من 120 خادم وخادمة.

وتضمنت فقراته مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعاب ترفيهية. حيث روت فقرة المسرح المفتوح بشكل مبتكر باستخدام وسائل التكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والضوئية، قصة أستير و ولجوءها إلى الله وقت ضيقتها. وفي فقرة "هحكي مع يسوع" أتيحت الفرصة للأطفال المشاركين أن  يكتبوا ما يريدون أن يقولوه للسيد المسيح.

وحرص نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس على تفقد الكرنڤال وتشجيع الأطفال والخدام.

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