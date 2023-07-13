في الأسبوع الـ33.. بيراميدز يهدي الدوري للأهلي و3 أندية يتأكد بقاءها

كان الأسبوع الـ33 قبل الأخير الذي انتهت منافساته أمس من بطولة الدوري المصري الممتاز حاسما إذ تحدد فيه بطل الدوري، وانتزاع نادي الزمالك المركز الثالث، وتمكنت أندية ثلاثة من حسم أمر بقاءها دون الخضوع لحسابات الأسبوع الـ34 الأخير.

الأهلي

في الوقت الذي فاز فيه النادي الأهلي على نادي الإتحاد السكندري بنتيجة هدفين نظيفين في السبوع الـ21 انهزم منافسه المباشر نادي بيراميدز على يد نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ33.

كان هذا الفوز هو الثاني على التوالي الذي يسجله الأهلي بعد فوزه على النادي الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ18 في حين هذه هي الهزيمة الأولى لبيراميدز التي يتلقاها عقب مباريات عشر لم يتذوق فيها طعم الهزيمة إذ لم يتعادل سوى في مباراة، وفاز في مباريات تسع.

بفوز الأهلي رفع رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة جمعها من 23 انتصارا، وتعادلات ستة، ولم يتلق أي هزيمة في حين بهزيمة بيراميدز توقف رصيده عن 67 نقطة في المركز الثاني حصدها من 20 انتصارا، وتعادلات سبعة، وهزائم خمس.

بهاتين النتيجتين اتسع فارق النقاط ما بين الناديين إلى 8 نقاط، وهو فارق يستحيل أن يعوضه بيراميدز إذ لم يعد متبقيا له سوى مباراتين برصيد 6 نقاط فقط بينما ما زال متبقيا للأهلي مباريات خمس.

الزمالك

تمكن من انتزاع المركز الثالث من نادي فيوتشر بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الـ33.

هذا الفوز هو الرابع على التوالي للزمالك، وعموما هو لم يخسر في اللقاءات الستة الأخيرة حيث تغلب في 5 لقاءات، وتعادل في لقاء وحيد في حين فيوتشر فقد فقد نغمة الانتصارات في اللقاءات الثلاثة الأخيرة حيث تعادل في لقاء واحد، وتعرض للخسارة في لقائين.

بهذا الفوز صعد الزمالك برصيده إلى 59 نقطة جمعها من 17 انتصارا، وتعادلات ثمانية، وهزائم سبع في حين بهذه الخسارة تجمد رصيد فيوتشر عند 58 نقطة حصدها من 15 انتصارا، و13 تعادلا، وهزائم خمس.

على الجانب الأندية الثلاثة التي نجحت في التخلص من مطاردة شبح الهبوط لها، فهي :

سموحة

في الأسبوع الـ33 فاز على نادي إنبي بنتيجة 2 – 1، وهذا هو الفوز الأول عقب مباريات خمس دون فوز إذ تعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباريات ثلاث.

وبهذا الفوز ارتقى إلى المركز العاشر بوصول رصيده إلى 39 نقطة جمعها من انتصارات تسعة، و12 تعادلا، ومثلها هزائم.

سيراميكا

بفوزه على بيراميدز صعد إلى المركز الـ11 بزيادة رصيده إلى 37 نقطة حصدها من انتصارت سبعة، و16 تعادلا، وهزائم عشر.

عجز عن تسجيل الفوز في 13 لقاء متتالي حيث تعادل في لقاءات عشرة، وتعرض لخسائر ثلاث.

الإسماعيلي

في الأسبوع الـ33 فاز على نادي الداخلية بنتيجة هدف دون مقابل ليحتل المركز الـ12 بعد أن ارتفع رصيده إلى 37 نقطة جمعها من انتصارات ثمانية، و13 تعادلا، و12 هزيمة.

إذن في الأسبوع الـ33 تحدد البطل، والوصيف، وأضلاع المربع الذهبي بشكل عام لكن ما زال هناك تنافسا بين الزمالك، وفيوتشر على المركز الثالث.

إذا كانت هناك أندية ثلاثة قد تأكد بقاءها، فإن أندية خمسة، وهي البنك الأهلي، وطلائع الجيش، وأسوان، وغزل المحلة، والداخلية ما زال يطاردها شبح الهبوط.

بنسبة كبيرة البنك، والطلائع فلتا من هذا الصراع، ويتركان الصراع على أشده بين الأندية الثلاثة الأخرى.