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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كاتب صحفي: مصر تتعامل مع الأزمة السودانية تحت شعار الإنسانية

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن تعامل مصر مع الأزمة السودانية تحت شعار الإنسانية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية عقدت مؤتمرًا خاصًا بالدعم الإنساني للشعب السوداني في يونيو الماضي. 

وأضاف "قمحة"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية لا تهتم بمصالح مواطنيها فقط، وساهمت كثيرًا في إخراج العديد من المواطنين الأجانب الذين كانوا موجودين في السودان تحت مظلة مصرية.

قمحة: مصر دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية لتسوية الصراع السوداني

وأشار إلى أن الدولة المصرية دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية بغرض تسوية هذا الصراع، مثل جهود السعودية والولايات المتحدة، وجهود الاتحاد الإفريقي، ولكن في النهاية، تحتفظ مصر بميزة، أن الدولة كانت حريصة على توصيل رؤيتها لحل هذه الأزمة لكل الأطراف.

وتابع "بالأمس انطلق المؤتمر التحضيري لقمة دول جوار السودان، وكان على مستوى رفيع حيث شارك به قيادات مسئولة وهذا الأمر يدفعنا إلى التفاؤل لأن الأطراف الدولية تثمن كثيرًا الدور المصري في هذا النوع من القضايا مثل القضية الفلسطينية والقضية الليبية والصراع في السودان والملف السوري".

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