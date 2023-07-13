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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تطلق العرض الخاص الثاني لـ"بين التلين" عن العائلة المقدسة في مصر

الأنبا إرميا
الأنبا إرميا

يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة وحضور الأنبا إرميا الأسقف العام، في  الندوة النقاشية، المنعقدة عقب العرض الخاص الثاني للفيلم التسجيلي "بين التلين"، وذلك بالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية وجمعية المعماريين المصريين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بمقر جمعية المهندسين المصرية.

كما يشارك من رجال الكنيسة الأستاذ الدكتور ايفان اداورد، الباحث اسحاق الباجوشي عضو اللجنة الباباوي للتاريخ الكنسي، المهندس مجدي غبريال المتخصص في التصميم الاثري، والقمص ويصا حفظي كاهن الدير الاثري.

الجدير بالذكر أن فيلم بين التلين من إنتاج قناة مارمرقس الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وجاء انتاجه في إطار احتفالات مصر بقدوم العائلة المقدسة وهو من إخراج مارمينا شلبي.

وكان قد قال الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في تصريح له عن الفيلم إنه يسرد تفاصيل كنيسة ودير الملاك ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح، التاريخ والعمارة والفنون والدور الحضاري وظاهرة تعامد الشمس التي تحظى بزيارة المصريين مسلمين ومسيحيين، أول مايو على مذبح القديس مار جرجس فى عيد استشهاده، و19 يونيو على مذبح الملاك ميخائيل فى عيده، و22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء في عيدها، ولكن حجبت أشعة الشمس عنه نتيجة إضافة مبنى خرساني للخدمات الكنسية على واجهة الكنيسة عام 1984.

الانبا ارميا الانبا ارميا رئيس المركز الثقافي الانبا ارميا الاسقف العام الانبا ارميا رئيس قناة مي سات

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