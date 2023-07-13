ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عابد: مصر لها دور إيجابى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أكدت دعم مصر لدولة السودان الشقيقة من خلال تقديم كل المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

وأشاد عابد، في تصريحات صحفية له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة جوار دول السودان، مؤكدًا على أن القيادة السياسية دائمًا تعمل على تشكيل آليات اتصال لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للمناطق الأكثر احتياجًا في السودان.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مصر تربطها علاقات تاريخية مع السودان علاوة على علاقتها الجيدة بدول الجوار، مما سيعمل على الوصول إلى حل شامل للوضع في السودان.

وتابع النائب علاء عابد أن الدول المشاركة فى قمة دول الجوار السوداني لها مصالح مشتركة للوصول إلى حل للأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن هذه القمة تهدف إلى توحيد الرؤية لحل الأزمة السودانية.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن مصر لن تسمح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة، كما ستطالب الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، مؤكدًا أن هذه القمة تعقد في لحظة تاريخية فارقة.

القيادة السياسية النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل المساعدات الإنسانية حل الأزمة السودانية جوار السودان رئيس لجنة النقل والمواصلات رئيس البرلمان دول جوار السودان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى