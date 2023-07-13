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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. كورال ارتيكانتو البوليفي يغني أعمالا كلاسيكية ومحلية على مسرح الجمهورية

كورال ارتيكانتو
كورال ارتيكانتو

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حفلا لكورال ارتيكانتو وإيمى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على مسرح الجمهورية.  

ويتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية والمحلية التى تعبر عن الطابع الفني لدولة بوليفيا، إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية منها السلام عليك يا مريم، ثلاث أغاني، أحبك حبيبي، سوناتا شيكيتانا الرابعة والثامنة عشر، أوناي، تينكو يحيا وطني بوليڤيا .

يذكر انه تم تأسيس كورال واوركسترا ارت كانتو عام 2015، علي يد السوبرانو والمخرجة چيوڤانا كما تحول الي منظمة في عام 2019، وانضم إليه كورال إيمي الذي انشأ علم 2017، قدم العديد من العروض والمشاركات في مهرجانات دولية ، قام بجولات في مختلف انحاء أوروبا ونال الاعجاب والاستحسان ، ومن المقرر ان يمثل دولته في مسابقة الموسيقي المقدسة بألمانيا، إضافة الى جولة فنية عالمية خلال العام الجاري.

أعمال كلاسيكية الأوبرا المصرية الجمهورية الدكتور خالد داغر العلاقات الثقافية الخارجية الكلاسيكية

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