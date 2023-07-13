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الخميس 13 يوليو 2023
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مصر

5 خدمات تقدمها "الصحة" فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التى تُقدم في الوحدات الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، مطالبة المواطنين بضرورة الكشف والاطمئنان على صحتهم ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأشارت إلى أن الخدمات تشمل؛ الكشف المبكر عن الأمراض، الخدمات الوقائية، خدمات تنظيم الأسرة، خدمات تثقيف صحى، وخدمات علاجية.

وبدوره قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها لما يقرب من 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية تطويرًا شاملاً من حيث الكم والكيف.
وأضافت أن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأولية التى سيتم تقديمها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى 65 عام فأكثر، حيث يتم استهداف كل فئة عمرية بمجموعة من الخدمات الطبية.

يذكر أن حملة 100 يوم صحة تتوافر فى كافة محافظات الجمهورية وتستقبل المواطنين من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساءًا.

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الصحة الخدمات الوحدات الصحية مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية المواطنين حملة 100 يوم صحة الكشف المبكر الخدمات الوقائية

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