الرئيس السيسى: مشاهد الخراب تُدمى قلوب المصريين.. لن ندخر جهدًا لاستعادة أمن السودان

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب السوداني قائلًا: "إنّ مشاهد الدمار والخراب والقتل التي نطالعها تُدمي قلوب كل المصريين، نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم لآلامهم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات قمة دول جوار السودان، المنعقدة في القاهرة اليوم الخميس: "ندعو الله أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت".

وتابع: "نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأطراف في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لمصالح ضيقة لا تخدم استقرار وأمن السودان والمنطقة"، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا للمساعدة لاستعادة الأمن والسلام إلى السودان.

وتشدد الرؤية المصرية على ضرورة عدم التدخل في شئون السودان الداخلية، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.