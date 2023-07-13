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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: تدهور الوضع الإنسانى بالسودان يتطلب الوقف الفورى للقتال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التدهور الحاد للوضع الإنساني في السودان والتداعيات الكارثية للأزمة تطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وعلى مؤسسات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة، أنه يجب أن تكون هناك استجابة إنسانية جادة وسريعة من كل أطراف المجتمع الدولي، مؤكدًا ضرورة حل الأزمة السودانية عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات أبناء الشعب السوداني.

كما أشاد الرئيس السيسي بالجهد الكبير لدول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة، مطالبًا كل أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان الذي عُقد في يونيو 2023، من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررًا من التبعات السلبية للأزمة لتعزيز قدرتها على الصمود.

وتستهدف القمة إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل حقن دماء الأشقاء السودانيين، كما تبحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان.

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