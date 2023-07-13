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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" تنشر إجابات الجبر والهندسة لطلاب علمي رياضة بالثانوية العامة

طلاب
طلاب

يقدم "الدستور" إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، والذي أداه الطلاب صباح اليوم، في ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، إعداد محمد غبور، خبير المادة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات من أداء مادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، في أخر يوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية والعلمي علوم، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وانتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

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