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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

عقب تفقده مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أرابيلا والدبلوماسيين، حيث جار تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، ويرافقه فى الجولة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بشارع جمال عبدالناصر، لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي للأعمال، والذى أوضح، أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة بطول 3 كم في اتجاهين، وبعرض 7 أمتار، ومزود بمظلات حديثة "برجولات" يتم تنفيذها باستخدام مواد مستدامة، سهلة الفك والتركيب، لتتحمل العوامل الجوية، إضافة إلى زراعة أشجار  من نوع "البونسيانا" على طول الممشى لحماية مرتاديه من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس، وتم مد شبكة إنارة لكامل الممشى.

سكن كل المصريين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ممشى رياضي

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