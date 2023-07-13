الطاهرى: الرئيس السيسى تعامل مع أزمة السودان بحكمة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يعيد مسار العلاقة بين مصر والسودان إلى مسارها الصحيح، وهذا ظهر في أزمة السودان.

وأضاف الطاهري، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إن مصر لها عدة أهداف مشروعة منذ بداية الأزمة السودانية، وتضع نصب أعينها تحقيقها، نحن نتحدث عن سلامة دولة ومقدراتها وشعب، وبالتالي هذه القيادة الحكيمة وقراءتها الاستشرافية لقراءة المشهد هي التي جعلت التحرك باتجاه دول الجوار بهذا الشكل".

وتابع: "قمة دول جوار السودان ستشهد توحيدًا للرؤى، وبحضور مفوضية الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهو ما سيأتي تمهيدًا لعقد القمة الإفريقية في كيينا، وإذا اتفق الجوار الإفريقي اليوم اتفق البعد الإفريقي كله، وسيكون هناك صوت إفريقي واضح تجاه تلك الأزمة".

وواصل: "وإذا حدث هذا الأمر فإن المجتمع الدولي سيسير على هذا المنهج".