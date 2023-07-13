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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: قمة دول جوار السودان ستحقق الأهداف المرجوة منها

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قمة دول جوار السودان بهذا الحضور لم تأت صدفة، بل جاءت نتيجة المسار والعمل الجماعي الذي عملت عليه مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية.

وأضاف، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قامت بدور عظيم فيما يخص عمليات الإجلاء ليس فقط على مستوى إجلاء الرعايا المصريين بل أيضا مساعدة مختلف الدول في إجلاء رعاياها بسهولة ويسر، وتأمين مسارات وممرات لضمان الحماية وأمان هؤلاء الرعايا.

وتابع: "الجغرافيا السياسية المحيطة بالسودان لا بد أن يكون لها دور في احتواء الأمر وليس اشتعاله، لأن الكل خاسر في هذه المعركة، فهناك مئات الآلاف من النازحين والوافدين إلى مصر وإثيوبيا وغيرهما من الدول، والكل متضرر وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته".

وواصل: "دول الجوار تعاني اليوم من أعباء اقتصادية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية ولم يتحمل المجتمع الدولي 1% من مسئولياته تجاهها".

وأوضح أن منهج العمل المصري لم يتقاطع مع باقي المسارات بل داعم لها جميعا، ولكنه أتى بالمسار الذي يكمل ويحقق الأهداف المرجوة بصياغة مشتركة للجوار المباشر بالسودان. 

مصر قمة دول الجوار السودان مصر والسودان أحمد الطاهري

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