مستشار المفتى: نحرص على نشر صحيح الدين ونبذل جهودًا كبيرة لتقديم إرشاد صحيح

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء المصرية حريصة على نشر صحيح الدين وتبذل جهودًا كبيرة لتقديم إرشاد ديني صحيح يؤهل المسلم في العالم أجمع لأن يتعايش مع غيره.

وأكد نجم -خلال مشاركته في التحالف الدولي ضد داعش الذي عُقد في واشنطن- أنَّ المشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن تأتي إيمانًا بأهمية التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية في مكافحة الفكر المتطرف، الذي لم يعد قاصرًا على منطقة بعينها، ولكن بات يهدِّد العالم أجمع، مما يحتِّم علينا العمل معًا على كافة الأصعدة لمواجهة خطر الإرهاب ودحره.

وأضاف: "نسعى من جانبنا في دار الإفتاء للتواصل مع الجاليات المسلمة في العالم أجمع ودعمهم من الناحية الشرعية، سواء في جانب التدريب أو الإصدارات أو في الفضاء الإلكتروني، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشة أي تعاون مثمر يصبُّ في مصلحة جميع الأطراف".

وأشار إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية في تجربتها المتميزة خلال السنوات الماضية، استطاعت الاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتفكيك الفكر المتطرف، وإيصال رسالتها إلى أكبر قدر ممكن من الناس، وخاصة الشباب في مختلف دول العالم وبلغات مختلفة.

وأشار إلى أنَّ الدار أطلقت كذلك تطبيق "فتوى برو"، وهو تطبيقٌ إلكتروني متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة في الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى، وذلك في سياق مواكبتها للتطورات التكنولوجية لخدمة المسلمين شرقًا وغربًا، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يعد أول ساحة إلكترونية آمنة، ويمثل مرجعية منضبطة للمعرفة الدينية للمسلمين فِي الغربِ، ومظَلَّتَهم للنجاةِ منْ موجاتِ التطرفِ والانحرافِ والإلحادِ.

وشدد مستشار مفتي الجمهورية على ضرورة دعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على كافة الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل كافة الجهود من أجل استئصال هذه التنظيمات وأفكارها القاتلة، وهو ما يستوجب تبني رؤية شاملة لمحاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع الجوانب الفكرية والمالية والأمنية، والحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف الذي تتبناه تلك الجماعات الدموية.

كما تحدث نجم عن مركز "سلام" الذي أطلقته دار الإفتاء خلال مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم العام الماضي، وهو مركز بحثي وعلمي وفكري يعمل تحت إشراف الأمانة، ويرتكز على أسس علمية رصينة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بمكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا، مؤكدًا أن المركز في الحقيقة يمثِّل انعكاسًا لدَور الدولة المصرية الرائدة في مواجهة التطرف والإرهاب، وتطبيقًا لرؤية الدولة المصرية في المواجهة الشاملة للفكر المتطرف والمنحرف.

وأكد مستشار المفتي أن المنتديات الدولية ودوائر صناعة القرار العالمي تقع عليها مسئولية أخلاقية، تتمثل في تهميش الفكر المتطرف وإتاحة الفرصة للعلماء والمفكرين المتخصصين للتحدث بلسان الدين الإسلامي، حتى لا نترك المفاهيم تختطف من المتطرفين الذين يشوهون الإسلام ويهدمون القيم الإنسانية المشتركة.

كما عرض مستشار مفتي الجمهورية بعض الدراسات التي صدرت عن دار الإفتاء ومركز سلام لأعضاء التحالف، وقد قوبلت باهتمام كبير من قبل أعضاء التحالف الدولي ضد داعش.