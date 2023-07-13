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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أفضل المشروبات التى يمكن تناولها فى الصباح

مشروبات
مشروبات

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات صحية يمكن تناولها في الصباح.

وكشف تقرير لموقع "health FOOD" عن أفضل المشروبات التى يمكن أن تبدأ بها يومك.

مشروبات صباحيه صحية تبدأ بها يومك 

يمكنك تناول مشروبات صباحية صحية في بداية يومك، لتحفيزك على العمل بكل نشاط دون كسل أو توتر.. وإليكم أبرزهم في السطور التالية:

1 - مشروب الزنجبيل الساخن

يمكنك تناول مشروب الزنجبيل الساخن في بداية اليوم، لأنه من ضمن المشروبات المفيدة للمعدة ويعمل على تهدئة الأعصاب.

2 - مشروب الشاي الأخضر 

تستطيع تناول مشروب الشاي الأخضر مع بداية يومك، فهو يعمل على تقليل التوتر والقلق وتعزيز الاسترخاء، ويحسن الذاكرة وتقليل احتمالية الإصابة في نزلات البرد والإنفلونزا.

3 - مشروب الليمون بالعسل الدافئ

يعمل مشروب الليمون بالعسل الدافئ إزالة السموم من الجسم، والحصول على الطاقة اللازمة التي تحتاجها في بداية اليوم، ويساعد على تحفيز حرق الدهون.

4 - عصير البرتقال

يحتوي مشروب عصير البرتقال على مضادات الأكسدة، ويعمل على تنشيط الجهاز الهضمي والمناعة.

5 - مشروب الشوكولاتة الساخنة

يمكنك تناول مشروب الشوكولاتة الساخنة في بداية يومك، لأنها تعمل على تخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب؛ لأنها تعمل على زيادة إنتاج النواقل العصبية التي تساهم في الشعور بالسعادة.

6 - شرب كوب من الماء

يعزز الماء عملية التمثيل الغذائي، ويساعد الجسم على العمل بكفاءة أكبر، كما قد يساعد شرب الماء في التقليل من مشاعر القلق والتوتر، وتعزيز الهدوء والاسترخاء.

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