تقرير أمريكى: مصر ضمن أفضل 5 وجهات سياحية للرحلات الفردية فى إفريقيا

رشح موقع" ترافل أوف باث" الأمريكي والمعني بالسفر والرحلات، مصر من ضمن 5 وجهات سياحية في إفريقيا، للرحلات الفردية لما تتمتع به من تعدد في الأنشطة وتاريخ وثقافة وسحر خاص بها.

واحتلت العاصمة "القاهرة " المرتبة الثالثة في قائمة الوجهات الإفريقية الشائعة للسفر الفردي، والتي شهدت زيادة بنسبة تزيد قليلًا عن 100٪ في العام الماضي لعمليات البحث عن السفر الفردي، ودعا الموقع عند زيارة القاهرة، لزيارة أهرامات الجيزة وأبوالهول والمتحف المصري.

- موريشيوس

شهدت هذه الدولة الجزرية الشاعرية زيادة بنسبة 150٪ تقريبًا في عمليات البحث عن السفر الفردي على Google خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، ويأمل الكثيرون في القدوم لاستكشاف جمالها.

وتتميز الدولة بالغابات الاستوائية الخضراء المورقة والشواطئ الناعمة والرملية، يمكنك اختيار المنتجعات الفاخرة أو أماكن الإقامة ذات الميزانية المحدودة، ويعد استخدام وسائل النقل المحلية طريقة جيدة لمشاهدة بعض المعالم السياحية وتجربة الأجواء المحلية.

على الرغم من اعتبارها سابقًا وجهة لقضاء شهر العسل، إلا أن موريشيوس تكتسب مزيدًا من الاهتمام مع جمهور أوسع، والمسافرين المنفردين على وجه الخصوص، لأنها تعتبر وجهة آمنة تمامًا.

- كيب تاون

شهدت عاصمة جنوب إفريقيا أيضًا زيادة بنسبة 150٪ تقريبًا في عمليات البحث عن السفر الفردي على Google في العام الماضي، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ، تقدم هذه المدينة النابضة بالحياة شيئًا للجميع، من شواطئ وجبال وثقافة ومصانع نبيذ رائعة وغير ذلك الكثير.

- سيشيل

مع قفزة في عمليات البحث عن السفر الفردي، تكتسب سيشيل مزيدًا من الاهتمام من المسافرين الذين يأملون في القدوم للتجول في هذه الجنة الاستوائية، ويلتزم معظم المسافرين بالجزر الرئيسية الثلاث وهي جزيرة ماهي وجزيرة براسلين وجزيرة لا ديج، والاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بأجواء الجزيرة هي أفضل طريقة للاستكشاف هنا.