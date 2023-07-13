بلومبرج: بايدن لا يزال يدرس إمكانيات إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه لا يزال يدرس إمكانيات إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف، مشيرا إلى أن تأمين قذائف المدفعية تعتبر بالنسبة له حاليا "الأمر الأهم".

وأكد الصحفيون في البيت الأبيض، الذين رافقو بايدن إلى قمة الناتو في فيلنيوس، أن الرئيس قال لدى سؤاله عما إذا كان يفكر دائما في إمكانية إرسال الصواريخ المذكورة إلى أوكرانيا: "نعم، لكن لديهم بالفعل مكافئ ATACMS، وما يحتاجونه بصورة أكبر هي قذائف المدفعية... ونحن نعمل على ذلك.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية "ناقشوا سرا إمكانية إمداد كييف بالصواريخ البعيدة المدى من طراز ATACMS، المخصصة لحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية في مناطق أخرى".

من جهتها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكد أن قادة الناتو اتفقوا خلال اجتماعهم بقمة فيلنيوس بليتوانيا، على أن تكون أوكرانيا عضوا فى الحلف بعد الحرب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفى لقادة مجموعة السبع، أمس، أن مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو، وأضاف بايدن: "سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا، والضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا في وجه أي اعتداء جديد".





وأكمل بايدن: "أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا، لنظهر أن دعمنا سيبقى طويلا في المستقبل، وهذا المسار سيبدأ، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية قوية في الأرض والبحر والجو".