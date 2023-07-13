أسامة الأزهرى يكشف حكم الاحتفال بقدوم السنة الهجرية وأول من وضع التقويم الهجرى

كشف الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، حكم الاحتفال بالعام الهجري الجديد، مؤكدًا أنه لابد أن نستعيد فيه نمط التدين المصري المبني على العلم لأن وجود الأزهر لألف عام لم يكن عبثًا ولكن خرج عشرات الآلاف من الأئمة الكبار وهي نماذج فاخرة ومتبحرة في العلم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هؤلاء العلماء ضبطوا أداء المصريين في الحياة العامة ومنها جواز احتفال المسلمين بكل الأعياد ومنها السنة الهجرية واستذكار هجرة النبي، وكذلك المولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج.

وتابع، أن الشيخ الشعراوي قال عن الهجرة "اعتدنا أن نحيي المناسبات لكن المطلوب ليس أن نحييها ولكن أن نحياها أي نعيشها".

أول من وضع التقويم الهجري

وعن أول من وضع التقويم الهجري، قال إنه عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما طلب منه أبى موسى الأشعري أن يؤرخ الخطابات، وقال عمر ابن الخطاب: "أجمعوا لي أهل الشورى واقترح البعض أن يكون التاريخ بمولد النبي وآخرين قالوا نؤرخ بوفاته"، مشيرًا إلى أن سيدنا عمر قال سنؤرخ بالهجرة لأنها فرقان بين الحق والباطل.