وفد التنسيقية يزور جامعة النهضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة في محافظة بني سويف وعضو مجلس الشيوخ، لمتابعة وتنسيق سير مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة.

وخلال اللقاء تم متابعة ما تم من إجراءات ضمن المبادرة في قريتي «الهرم وأبوالنور»، حيث اختارتهما التنسيقية كنموذج للدراسة والتحليل سعيًا للوصول بهما إلى مستوى اقتصادي ومعيشي أفضل.. وقريتا «الهرم وأبوالنور» هما الأقرب لهرم ميدوم السياحي، الذي وضعته وزارة السياحة مؤخرًا على خريطة السياحة المصرية، وهو أحد المقترحات الرئيسية التي اتخذتها التنسيقية بعين الاعتبار من خلال وضع برنامج للتدريب والتطوير بالمنطقة.

ودعت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشباب أثناء اللقاء، خوض غمار العمل المجتمعى لإثقال خبراتهم ومهاراتهم؛ مما يؤهلهم لاكتساب الخبرات الحياتية والعملية التى تؤهلهم لسوق العمل .

كما دعت الشباب أن يساهم فى تلك التجربة من خلال إحدى المجموعات المطروحة للمبادرة والتى تشمل فريق لمحو الأمية، وفريق لرفع الذوق العام والتذوق الفنى والتجميل، وفريق الحرف اليدوية، وفريق الوحدات الإنتاجية والبحث الميدانى، واستطلاعات الرأى والتوعية بكافة أوجهها، وتوظيف إمكانيات الشباب فى المجموعات المناسبة لهم وكلا حسب رغبته، وأشادت بأفكار إحدى الطالبات وضعت رؤية فنية للترويج للسياحة.

كما زار وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنى سويف، للتنسيق حول المشروعات ومناقشة العقبات التى قد تواجه المتقدمين من المبادرة؛ للحصول على التمويلات لإقامة المشروعات التنموية، ومحاولة تذليلها.

جدير بالذكر أن مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية تستهدف إحياء المحورين الاقتصادي والمجتمعي، من خلال محو أمية السيدات ورفع درجات التدريب والوعي لديهن لإلحاقهن بسوق العمل، وكذلك تحويل قريتي «الهرم وأبو النور» إلى وحدات اقتصادية منتجة تسهم في رفع الاقتصاد الرسمي، وتطوير المنطقة الأثرية بهرم ميدوم وتحويلها إلى مقصد سياحي يتم إدراجها على الرحلات المنظمة للشركات السياحية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وبسمة سعيد دسوقي، هند رحومة، على حسين، لبنى خليفة، حنان جوهر، محمد طه، أسماء عبدالله، أعضاء التنسيقية، فيما حضر اللقاء من الجامعة د. إسلام السيد أبوالمكارم عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومعيد بكلية إدارة الأعمال، د. محمد خالد أبوطيرة، منسق البروتوكول وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هاجر سعد الدين عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة وعضو التنسيقية، حسن سعدة، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومن جانب المحافظة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، كما حضر اللقاء معتز عبدالرؤوف، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، أسامة ويليام، مدير عام العلاقات العامة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف.

وحضر اللقاء من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هشام عبداللطيف مسئول التمويل متناهى الصغر، منتصر رشدى مدير المكتب الإقليمي للجهاز، محمد سعد، مسئول وحدة الشباك الواحد.