رسالة للجماهير.. أول تحرك من وزير الشباب قبل انطلاق القمة الـ126

حرص د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفقد استاد القاهرة الدولي؛ للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة الأهلى والزمالك فى إطار مباريات الدوري الممتاز.

رافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لاستاد القاهرة، حيث وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين بأن تكون المباراة تحت شعار "شجّع منتخب مصر ولا للتعصب"، كما اطمأن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر إقامتها غدًا الخميس.

وأكد وزير الرياضة ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة، وخروجها بصورة تعكس المستوى الكبير للكرة المصرية وريادتها، لافتًا إلى أن مباراة الأهلى والزمالك تظل قمة عربية وإفريقية يتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم حول العالم.