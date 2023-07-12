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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى القمة الـ126

أوسوريو
أوسوريو

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري.

ويسعى الزمالك لمواصلة صحوته واستكمال سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 75 نقطة وحصد اللقب قبل 5 مواجهات متبقية له على نهاية المسابقة.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم "إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

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