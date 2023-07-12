إسلام عيسى يخضع لجراحة ناجحة

خضع إسلام عيسى، لاعب فريق بيراميدز، لجراحة ناجحة اليوم في أحد المستشفيات بعد تعرضه لإصابة قوية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خضوع إسلام عيسى لجراحة بعدما عانى من كسر في عظمة شظية القدم بجانب تمزق في أربطة الكاحل.

وأكد المنيري أنه تم تثبيت الكسر بمسامير على القدم خلال الجراحة، لافتًا إلى أن اللاعب سيبدأ بعد أسبوعين برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة للملاعب مجددًا.

وخسر بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري، ليفقد بشكل رسمي فرصة المنافسة على لقب الدوري والذي توج به المارد الأحمر.