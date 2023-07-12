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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مكتبة الإسكندرية: نتوقع 200 ألف زائر خلال فعاليات معرض الكتاب بدورته الـ18

معرض الكتاب بالإسكندرية
معرض الكتاب بالإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشعب المصري لديه ثقافة كبيرة، ولكن نريد الارتقاء بهذه الثقافة المتنوعة عن طريق المكتبات المصرية المختلفة وأهمها مكتبة الإسكندرية، هذه الثقافة تحمي الشعب من الانسياق وراء الشائعات، حيث ستكون للمواطن رؤية نقدية كبيرة، كما أن إنارة العقول تعني محاربة كل مظاهر العنف والكراهية التي يصدرها الغرب للعرب.

معرض الكتاب بالإسكندرية

 وأكد الدكتور أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ18 شهد اليوم إقبالًا كبيرًا للغاية، وحضر هذا المعرض جنسيات كثيرة غير مصرية. 

فعاليات مكتبة الإسكندرية

وأضاف في حديثه، أن 67 ناشرًا منضمون لهذا المعرض هذا العام، إضافة إلى وجود 100 نشاط ثقافي مثل الندوات الفكرية والثقافية داخل المعرض، معبرًا: "المعرض يضم حوارات حول الروايات، مناقشات أدبية، ندوات شعرية، ندوات خاصة بالأطفال". 

وتابع: "يزور المكتبة حوالي 12 ألف مواطن خلال فعاليات المعرض، ومع استمرار المعرض 15 يومًا من المتوقع أن يصل عدد الزائرين لأكثر من 200 ألف مواطن". 

أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية فعاليات مكتبة الإسكندرية اخر النهار النهار

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