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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حقنًا لدماء الأشقاء| انطلاق قمة دول جوار السودان غدًا.. و«مالك عقار» يترأس الوفد السودانى

السودان
السودان

تنطلق قمة دول جوار السودان فى القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا الخميس، من أجل صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب الشقيق وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة، على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وكشفت وسائل إعلام سودانية عن أن وفد السودان المشارك فى القمة، سيكون برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، كما سيضم الوفد وزير الخارجية السفير على الصادق.

وأشادت وزارة الخارجية السودانية بالقمة، مؤكدة رفض السودان نشر أى قوات أجنبية على أرضه، كما أعربت عن رفضها واستنكارها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الداعية إلى فرض حظر جوى فى السودان.

من جهته، أكد وزير الخارجية السودانى، على الصادق، أن بلاده تنظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية وعقد قمة دول جوار السودان.

وحذر الصادق من صعوبة تحقيق أهداف المبادرة المصرية، فى حال شارك فيها آخرون من خارج المنطقة.

وتعليقًا على مبادرة مصر لاستضافة قمة دول الجوار، قال الصادق، فى تصريحات لتليفزيون السودان، أمس: «ننظر إليها بإيجابية، ونتمنى تحقيق أهدافها وحل مشكلات السودان».

وأشار الصادق إلى أنه إذا كثرت أطراف المبادرة، وجرى إقحام آخرين من غير المنطقة فيها، فمن الصعب تحقيق أهدافها. وأضاف وزير الخارجية السودانى أن الرئيس الكينى وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، يريدان تحقيق بعض المكاسب فى الإقليم، لكن هذا لا يكون على حساب السودان.

كما غادر الرئيس الإريترى أسياس أفورقى بلاده، أمس، متوجهًا إلى مصر للمشاركة فى القمة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق بيان لوزير الإعلام الإريترى يمانى جبر ميسكل.

وقال وزير الإعلام الإريترى: «بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجه الرئيس أسياس أفورقى إلى مصر لحضور قمة قادة الدول المجاورة للسودان».

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