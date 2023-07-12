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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣ للمواظفين

مرتبات
مرتبات

انشغل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة البحث علي محرك العالمي الشهير جوجل  عبر الانترنت عن جدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن جدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023


من المقرر أن سيتم صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم السبت الموافق يوم  23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.
ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.
ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.
ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.
ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.
ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.
ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.
ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.
سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيها.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والحد الأدنى للدرجات الوظيفية

جدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣

أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .

جدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣ جدول صرف مرتبات شهر يوليو صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣ شهر يوليو ٢٠٢٣ موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

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